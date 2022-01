Microsoft s poslovnimi rezultati presegel pričakovanja

New York/Seattle, 26. januarja - Ameriški tehnološki velikan Microsoft je v zadnjem lanskem četrtletju, ki je drugo trimesečje njegovega poslovnega leta 2021/2022, prihodke povečal za petino na skoraj 52 milijard dolarjev. Za približno toliko je bil z okoli 19 milijardami dolarjev višji tudi čisti dobiček. Vlagatelji so bili pozitivno presenečeni, a delnice so se pocenile.