Švedi po drami tretji polfinalisti rokometnega EP

Bratislava, 25. januarja - Na evropskem rokometnem prvenstvu se je končal drugi del v skupini 2 v Bratislavi. V zadnjem krogu so si si napredovanje v polfinale kot prvi v skupini zagotovili Španci, ki so se mučili s Poljaki, a na koncu vendarle zmagali z 28:27, drugo mesto v skupini pa je osvojila Švedska, ki je preobratu in drami v zadnjih minutah s 24:23 ugnala Norvežane.