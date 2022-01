Amsterdam, 25. januarja - Nogometaši Rusije so na evropskem prvenstvu v futsalu v Amsterdamu, v 2. krogu v skupini C, premagali Hrvaško s 4:0 (3:0) in si že priborili četrtfinale. Na roko jim je šel razplet druge tekme med Poljsko in Slovaško, ki se je končala z 2:2 (1:0).