Bogovič: Povežimo Slovenijo je odgovor na razmere v slovenskem političnem prostoru

Krško, 25. januarja - Prepričani smo, da gibanje Povežimo Slovenijo predstavlja odgovor na razmere v slovenskem političnem prostoru, je ob srečanju, ki so ga pripravili v Nemški vasi pri Krškem, poudaril evropski poslanec in podpredsednik SLS Franc Bogovič. Temu so pritrdili tudi drugi sogovorniki in dodali, da želijo preseči slovensko delitev na dva politična pola.