Kolektiv informativnega programa TVS zavrača napade na kogar koli, ki se izpostavi v njihovem imenu

Ljubljana, 25. januarja - Kolektiv informativnega programa TV Slovenija (TVS) odločno zavrača napade kogar koli, ki se izpostavi v imenu zaposlenih v informativnem programu. Čeprav so lahko mnenja različna, si bodo v kolektivu in aktivu tako v interni kot tudi v javni komunikaciji vedno prizadevali za strpen in spoštljiv odnos. To pričakujejo tudi od vodstva RTVS, pravijo.