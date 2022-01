Gantar: Vlada bi lahko v prvih valovih epidemije covida-19 v nekaterih primerih ravnala bolje

Ljubljana, 25. januarja - Vlada bi v nekaterih primerih pri obvladovanju prvih dveh valov epidemije covida-19 ravnala bolje, je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ dejal nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar. Med drugim je bil kritičen do vladne komunikacije in izbire vladnega govorca, pa tudi do zapiranja šol ob delujočem gospodarstvu.