General Electric v težavah zaradi motenj v oskrbovalnih verigah in koronavirusa

New York, 25. januarja - Ameriški industrijski konglomerat General Electric je s poslovnimi rezultati v zadnjem četrtletju lanskega leta razočaral analitike in vlagatelje, glavni izvršni direktor Larry Culp pa je za težave okrivil pandemijo covida-19, ki je prizadela letalsko industrijo in povzročila motnje v oskrbovalnih verigah.