Počivalšek: K boljšemu turističnemu obisku veliko prispevali slovenski turisti in vladni ukrepi za pomoč turizmu

Ljubljana, 25. januarja - Lanske številke o turističnem obisku so nekoliko boljše v primerjavi s predhodnim letom, a smo po oceni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška še daleč od rekordnih številk iz leta 2019. K boljšim rezultatom so veliko prispevali slovenski turisti, predvsem pa vladni ukrepi za pomoč turizmu pri okrevanju in turistični boni, je prepričan.