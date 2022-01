Del opozicije z zahtevo za umik predloga dopolnitve kazenskega zakonika z dnevnega reda redne seje DZ

Ljubljana, 25. januarja - V SD, LMŠ, Levici in SAB zahtevajo umik predloga dopolnitve kazenskega zakonika z dnevnega reda redne seje DZ, ki se bo začela prihodnji ponedeljek. Vložili pa so tudi dopolnila, s katerimi predlagajo črtanje vseh členov zakona. Da predlaganih sprememb zakonika ne podpirajo, so danes sporočili tudi iz poslanskih skupin DeSUS, Konkretno in NSi.