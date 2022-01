SBI TOP zdrsnil za skoraj dva odstotka

Ljubljana, 25. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je ob skupnem prometu 2,39 milijona evrov izgubil 1,89 odstotka. V prvi kotaciji so nazadovale vse delnice, z izjemo delnic Luke Koper. Največ, 4,76 odstotka, so izgubile Petrolove delnice, najbolj prometne pa so bile Krkine, ki so prispevale skoraj polovico skupnega prometa.