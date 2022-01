V Španskih borcih predstava Etiopijke s klicem k bolj enotni Evropi

Ljubljana, 26. januarja - V Španskih borcih bodo drevi predpremierno uprizorili predstavo Etiopijke, ki je prva celovečerna avtorska predstava koreografa in plesalca Mattie Casona. Predstava, ki je nastala v produkciji Zavoda En-Knap, je prvi del trilogije o Aleksandru Velikem. "Je klic k bolj enotni Evropi, k bolj afroazijski in bolj združeni Evropi," so zapisali v zavodu.