WHO je za ponovno izvolitev predlagal Tedrosa

Ženeva, 25. januarja - Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bo najverjetneje organizacijo vodil še nadaljnjih pet let do leta 2027. Na tajnem glasovanju so namreč potrdili njegovo nominacijo, s čimer je postal edini kandidat za ta položaj. Glavo glasovanje o novem generalnem direktorju bo maja.