Finančno ministrstvo še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za oddajo letnih poročil

Ljubljana, 25. januarja - Ministrstvo za finance še preučuje možnosti glede podaljšanja roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021, so pojasnili za STA. Prošnjo za podaljšanje rokov so na ministrstvi za finance in gospodarski razvoj naslovili v zbornici računovodskih servisov. Na gospodarskem ministrstvu zadržkov do podaljšanja nimajo.