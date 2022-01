Bolgarija in Severna Makedonija nadaljujeta krepitev sodelovanja

Sofija, 25. januarja - Bolgarija in Severna Makedonija kljub zastoju v procesu pridruževanja slednje EU zaradi bolgarske blokade nadaljujeta krepitev dialoga. Pristojni ministri so danes v Sofiji podpisali več dokumentov, v katerih so se zavzeli za krepitev dvostranskega sodelovanja na področju prometa in kmetijstva ter spodbujanja malih in srednjih podjetij.