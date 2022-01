Ljubljana, 25. januarja - Izjava LMŠ, SD, Levice in SAB o predlaganih spremembah kazenskega zakonika, na kateri bodo predstavili predlog za umik te točke z dnevnega reda seja DZ in vložena dopolnila, bo danes ob 15. uri v preddverju državnega sveta, so sporočili iz poslanske skupine LMŠ.