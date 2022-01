Arctur želi vzpostaviti evropski kompetenčni center za digitalizacijo in inoviranje kulturne dediščine

pogovarjala se je Rosana Rijavec

Nova Gorica, 30. januarja - Novogoriško visokotehnološko podjetje Arctur je v teh dneh obeležilo 30-letnico delovanja. Lani so ustvarili preko tri milijone evrov prihodkov, v prihodnje pa želijo v Novi Gorici vzpostaviti evropski kompetenčni center za digitalizacijo in inoviranje kulturne dediščine, je v pogovoru za STA dejal direktor in ustanovitelj Arcturja Tomi Ilijaš.