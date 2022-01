Oblak v izolaciji po pozitivnem testu na novi koronavirus

Madrid, 25. januarja - Španski nogometni velikan Atletico Madrid je na spletni strani objavil, da je bil na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitiven slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Škofjeločan je že v izolaciji in se drži vzpostavljenih protokolov za zajezitev pandemije novega koronavirusa lige in tamkajšnjih oblasti, so še zapisali na spletni strani.