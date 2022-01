OZS za izjeme od karantene na domu tudi za zaposlene v gospodarstvu

Ljubljana, 25. januarja - Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je danes med drugim obravnaval problem vse večjega števila odsotnih zaposlenih v gospodarstvu zaradi karanten, vladi predlaga, da med izjeme od karantene na domu uvrsti tudi zaposlene v gospodarstvu. To si želijo pod enakimi pogoji, kot to velja za zaposlene v šolstvu in zdravstvu.