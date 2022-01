Srednjo Azijo prizadel obsežen izpad električne energije

Almaty/Biškek/Taškent, 25. januarja - V Kazahstanu, Kirgizistanu in Uzbekistanu je danes na milijone ljudi ostalo brez elektrike, potem ko je doslej neznana nesreča povzročila velik izpad električne energije, so sporočili predstavniki teh treh držav. Po večurnem izpadu so v prizadetih državah ponovno vzpostavili oskrbo z električno energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.