Rusija Navalnega dodala na seznam teroristov in skrajnežev

Moskva, 25. januarja - Rusija je zaprtega voditelja opozicije in kritika Kremlja Alekseja Navalnega in številne njegove zaveznike danes dodala na seznam "teroristov in skrajnežev". Na seznamu zvezne službe za finančni nadzor je tudi eden ključnih pomočnic Navalnega Ljubova Sobol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.