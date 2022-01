Softnet z načrti za širitev v Indonezijo in Afriko

Trzin, 25. januarja - Telekomunikacijski operater Softnet, ki se med drugim osredotoča na storitve za podjetja in je prisoten v 16 državah, načrtuje širitev na nove trge, v Indonezijo in Afriko. V pandemiji so ohranili poslovanje z letnimi prihodki okoli 10 milijonov evrov na ravni skupine, so povedali ob 25-letnici delovanja.