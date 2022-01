V projektu Pasavček letos rekordno število sodelujočih

Ljubljana, 25. januarja - V projektu Pasavček letos sodeluje 1315 skupin in oddelkov v vrtcih in osnovnih šolah, kar je rekordno število sodelujočih. Ključno sporočilo je Red je vedno pas pripet, Agencija za varnost prometa (AVP) pa s projektom spodbuja učenje vseh prometnih vsebin, ki prispevajo k večji varnosti otrok v prometu in ozaveščenosti staršev, so sporočili z AVP.