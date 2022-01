Izšel prvi del popisa srednjeveških rokopisov in fragmentov iz Nuka

Ljubljana, 25. januarja - Poznavalka rokopisnega gradiva Nataša Golob je objavila prvi del kataloškega popisa srednjeveških rokopisov in fragmentov, ki se nahajajo v Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk). Pri tem je izhajala iz izkušenj, ki jih je pridobila v času, ko je pripravljala katalog srednjeveških rokopisov in fragmentov iz zbirke Arhiva RS.