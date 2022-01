Začenjajo se dela za nadkritje koprske tržnice

Koper, 26. januarja - Po uvedbi v delo bodo delavci Adriainga danes začeli pripravljalna dela za gradnjo nadstrešnice, ki bo izboljšala pogoje za delo in nakupe na osrednji mestni tržnici v Kopru. Medtem so tržnico začasno preselili na del parkirišča, ki ga sicer uporabljajo izvajalci taksi prevozov. Parkirna mesta zanje so uredili na bližnjem parkirišču Zeleni park 2.