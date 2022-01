Odkrito doslej neznano delo britanskega kiparja Henryja Moora

London, 26. januarja - Avkcijska hiša Dreweatts je objavila novico o odkritju doslej neznanega dela enega najpomembnejših britanskih umetnikov 20. stoletja, kiparja Henryja Moora. To je skulptura iz svinca z naslovom Mati in otrok. Na dražbo bo dana 16. marca, njena vrednost je ocenjena med 30.000 in 50.000 funtov.