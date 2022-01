Letošnje leto v znamenju malega priobalnega ribolova in akvakulture

Ljubljana, 25. januarja - Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je na predlog Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila letošnje leto za mednarodno leto malega priobalnega ribolova in akvakulture. S tem želijo ZN poudariti vrednost in pomen teh dveh dejavnosti, so sporočili s kmetijskega ministrstva.