Volkswagen in Bosch združujeta moči v razvoju avtonomne vožnje

Frankfurt, 29. januarja - Avtomobilski velikan Volkswagen in eden največjih svetovnih proizvajalcev avtomobilskih delov Bosch sta sklenila partnerstvo na področju razvoja avtonomnih vozil. Podjetji želita delno in visoko avtomatizirano vožnjo narediti primerno za množice in dostopno vsakomur, sta v torkovi izjavi sporočili nemški podjetji.