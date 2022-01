Ljubljana, 25. januarja - Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Mrvič bo danes ob 14. uri pred Infekcijsko kliniko na Japljevi ulici 2 v Ljubljani dala izjavo za medije glede organizacije dela v UKC Ljubljana in vdorih covida-19 na oddelke klinik, so sporočili iz UKC Ljubljana.