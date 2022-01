Občine za zdaj ostale brez osmih milijonov za projekte pametnih mest

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 25. januarja - Občine, ki so lani prijavile projekte na razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, bodo vsaj za zdaj ostale brez predvidenih osmih milijonov evrov. Potem ko je ministrstvo za javno upravo jeseni razpis razveljavilo, na novega ni pristala vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko. V občinah so presenečeni.