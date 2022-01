V Kopru brezplačen prevzem azbestnih odpadkov

Koper, 25. januarja - Mestna občina Koper in Marjetica Koper ta teden začenjata novo akcijo brezplačnega prevzema nevarnih azbestnih odpadkov na območju občine, ki bo trajala vse do 31. oktobra oz. do porabe proračunskih sredstev. V okviru lanskoletne akcije so zbrali ter oddali nekaj več kot 155.500 kilogramov azbestnih odpadkov.