Vreme: Danes pretežno jasno

Ljubljana, 25. januarja - Danes bo precej jasno, nizka oblačnost bo dopoldne povsod razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in sprva po nižinah še megleno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Nadaljevalo se bo suho in precej jasno vreme. Po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne nekaj megle ali nizke oblačnosti.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden in spodbuden.