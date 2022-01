Občina Trbovlje z idejno zasnovo za prenovo glasbene šole

Trbovlje, 30. januarja - Občina Trbovlje je zaradi prostorske stiske in potrebe po prenovi izdelala idejno zasnovo za prenovo in prizidavo tamkajšnje glasbene šole. Trenutni prostori so času neprimerni, zunanjost pa namesto na eno stavbo spominja na pet ločenih segmentov. Glasbena šola bo zato dobila nove učilnice in plesno dvorano, ki je doslej ni bilo, so pojasnili.