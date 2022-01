Po kritikah v Melbournu le dovoljene majice s podporo Peng Shuai

Melbourne, 25. januarja - Navijači bodo lahko na teniškem turnirju za odprto prvenstvo Avstralije na tribunah in po kompleksu centra Melbourne Park hodili z majicami podpore kitajski teniški igralki Peng Shuai, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorje turnirja so namreč kritizirali navijači in nekatere legende, saj naj bi jim to sprva preprečili.