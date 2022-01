Kopitar s kralji po kazenskih strelih klonil v New Yorku

New York, 25. januarja - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s svojim moštvom Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL klonil v Madison Square Gardnu proti New York Rangers z 2:3. Domačini so bili boljši po kazenskih strelih, 34-letni Hrušičan pa je na tekmi vknjižil eno podajo in zadel v tretjem krogu kazenskih strelov.