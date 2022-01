Košarkarji Phoenixa do sedme zaporedne zmage

Phoenix, 25. januarja - Košarkarji Phoenix Suns so potrdili prvo mesto v severnoameriški ligi NBA in slavili sedmo zmago zaporedoma. Tokrat so na derbiju zahodne konference v domači dvorani Footprint Center s 115:109 premagali Utah Jazz. Devin Booker je dosegel 33 točk, 36-letni veteran Chris Paul pa je v 40 minutah k zmagi dodal 27 točk; od tega 15 v zadnji četrtini.