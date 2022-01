Pri javnomnenjskih anketah pomembna verodostojnost opravljene raziskave

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 27. januarja - Raziskave javnega mnenja so pred volitvami pomemben pokazatelj podpore političnim strankam, pa tudi odziva volivcev na njihove poteze. Obenem je slišati tudi kritike, da so ankete ne le pokazatelj, ampak tudi ustvarjalec javnega mnenja. Zato je pomembna verodostojnost opravljene raziskave, ki jo odražajo tudi vzorec, čas in način anketiranja.