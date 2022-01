Danci prvi polfinalisti EP, Francozi in Hrvati zmagali

Budimpešta, 24. januarja - Danski rokometaši še naprej meljejo svoje tekmece na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem, po današnji zmagi nad Nizozemci s 35:23 pa so si kot prvi na turnirju izborili nastop v polfinalu. V Budimpešti sta bili na sporedu še dve tekmi: Hrvati so premagali Islandce s 23:22, Francozi pa so bil boljši od Črnogorcev s 36:27.