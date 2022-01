V vodstvu RTVS ponovili, da so Žnidaršičevo in ekipo Tarče zelo jasno podprli

Ljubljana, 24. januarja - Programski svet RTVS, ki se je sestal na zadnji seji v tem mandatu, se je seznanil s pojasnili vodstva RTVS o oddaji Tarča, v kateri je bil gost nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Po mnenju dela javnosti je bil način vodenja oddaje namreč neprimeren. A v vodstvu zavoda so znova poudarili, da so voditeljico in ekipo oddaje zelo jasno podprli.