Evropske borze, nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 24. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes potonili. Na razpoloženje vlagateljev so močno vplivale geopolitične napetosti, predvsem strah pred izbruhom oboroženega konflikta v Ukrajini, in skrbi glede zaostrovanja denarne politike v ZDA. Nafta se je precej pocenila, znižal se je tudi tečaj evra.