Ukrajinski predsednik EU pozval, naj ostane enotna proti Rusiji

Kijev, 24. januarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom Evropsko unijo danes pozval, naj ostane enotna ob morebitni ruski invaziji na Ukrajino, so sporočili iz njegovega urada. Do poziva Zelenskega prihaja po izjavah Berlina glede pomoči v orožju in nemških predstavnikov o Rusiji.