Sindikat zdravstva in socialnega varstva o nadaljnjih aktivnostih zaradi nenadaljevanja pogajanj

Ljubljana, 25. januarja - Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije bo danes odločal o nadaljnjih aktivnostih, ker vladna stran do 15. januarja ni pristopila k nadaljevanju pogajanj. K temu se je vlada sicer zavezala v novembra lani sklenjenem sporazumu z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege.