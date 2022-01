V Oslu pogovori med Zahodom in talibani o humanitarni krizi v Afganistanu

Oslo, 24. januarja - V Oslu so se danes sestali talibani in predstavniki iz ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in Evropske unije. Pogovarjali naj bi se predvsem o pomanjkanju hrane v državi, pa tudi o pravicah žensk in izginotju dveh aktivistk v Kabulu pretekli teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.