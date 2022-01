Na newyorških borzah uvodoma rdečica, tečaji tonejo tudi v Evropi

New York/Frankfurt/Pariz/London, 24. januarja - Svetovni kapitalski trgi so danes obarvani rdeče. Negativno vzdušje uvodoma prevladuje na newyorških borzah, tečaji tonejo tudi v Evropi. K siceršnjim skrbem glede nadaljnjega gibanja inflacije in dinamike zaostrovanja denarne politike v ZDA so se pridružile tudi geopolitične napetosti, predvsem strah pred izbruhom oboroženega konflikta v Ukrajini.