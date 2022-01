SBI TOP sklenil s precejšnjim padcem

Ljubljana, 24. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju zdrsnil za 2,23 odstotka in se ustalil pri 1298,01 točke. Borzni posredniki so opravili za dobre tri milijone evrov prometa, k čemur so tretjino prispevale delnice Luke Koper. Te so v današnjem trgovanju sicer izgubile največ vrednosti.