V SEM cikel letošnjih osebnih razstav začeli z Jasno Kralj Pavlovec

Ljubljana, 25. januarja - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so cikel letošnjih osebnih razstav začeli z razstavo oblikovalke Jasne Kralj Pavlovec z naslovom jas (in) SEM. Razstava pripoveduje o osmih projektih, ki so ujeti v zarisih na svetlobni valj, pri katerih je Jasna Kralj Pavlovec sodelovala kot oblikovalka ali mentorica v SEM.