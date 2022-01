Mobilno telefonijo javni upravi bo zagotavljal Telemach

Ljubljana, 24. januarja - Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov za javno upravo bo v prihodnjem triletnem obdobju zagotavljal Telemach, in sicer za skupno okoli 6,6 milijona evrov. Ali bosta tekmeca Telekom Slovenije in A1 Slovenija, katerih ponudbi sta bili precej dražji, sprožila upravni spor, še ni znano.