Yaounde, 24. januarja - Po Burkini Faso in Tuniziji so si na afriškem prvenstvu v Kamerunu četrtfinale priigrali tudi nogometaši Gambije. Ti so v Bafoussamu v osmini finala premagali Gvinejo z 1:0 (0:0). Ob 20.00 bo v Yaoundeju še obračun gostiteljev in Komorov.