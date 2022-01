V Galeriji Kresija razstava o absurdnosti družbe pozitivnega mišljenja

Ljubljana, 25. januarja - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli skupinsko razstavo Live, Laugh, Love. Postavitev prikazuje dela desetih avtorjev s spektra milenijske generacije, ki bi radi preprosto živeli, vendar so preveč radovedni. Soočeni z grožnjo in absurdnostjo realnosti se spopadajo s stanji, ki jim ne pustijo živeti v blaženi nevednosti, so zapisali v galeriji.