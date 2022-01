Gorski reševalci ob velikem številu nesreč pozivajo k premišljenemu obisku gora

Ljubljana, 24. januarja - Slovenski gorski reševalci so januarja doslej opravili 41 intervencij, gore pa so letos terjale že devet življenj. Glede na te zaskrbljujoče številke gorski reševalci znova opozarjajo, da so razmere v gorah izredno zahtevne in zahtevajo veliko znanja. Obiskovalce prosijo, naj bodo posebej previdni že pri sami izbiri tur.