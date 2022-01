EU potrdila skupno stališče glede svoje varnosti v kontekstu ruske grožnje Ukrajini

Bruselj, 24. januarja - Zunanji ministri EU so danes v Bruslju potrdili skupno stališče glede evropske varnosti v kontekstu zaostrovanja razmer zaradi kopičenja ruskih sil ob in v Ukrajini ter ruskih poskusov spodkopavanja uveljavljenih varnostnih načel. "Koncept interesnih sfer nima prostora v 21. stoletju," so izpostavili.